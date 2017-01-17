(Görüntülü Haber) (ÖZEL) UYARI TABELASI HİÇE SAYINCA...

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA; -KAMYON UYARI TABELASINA ÇARPTI, TRAFİK FELÇ OLDU Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul Beylikdüzü'nde bir kamyon, “Otobüs ve kamyon giremez" yazılı yükseklik uyarı tabelası altında geçmeye çalışırken tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela kamyonun kasasının üzerine devrildi. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2.5 saat trafiğe kapandı. Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu yan yol Edirne istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Bayram Güven'in kullandığı 20 AES 85 plakalı gıda ürünü taşıyan kamyon “Otobüs ve kamyon giremez" yazılı yükseklik uyarı levhasının altında geçmeye çalışırken levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle levha kamyonun kasasının üzerine düştü ve kamyonun kasasında hasar oluştu. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Levhayı kaldırmak için olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte vinç getirildi. Oksijen kaynağı ile kesilen levha kamyonun üzerinde kaldırıldı. Trafik yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede bulunan vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi.