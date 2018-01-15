(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Suriye'deki okullara yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından sosyal medyada başlatılan kampanya kapsamında elde edilen 1500 battaniye, uyum setleri, cep satranç takımları, kışlık giyim ve diş bakım setlerinden oluşan malzemeler, Suriye'nin Azez kentinde eğitim gören okullardaki yetim çocuklara teslim edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sosyal medyadan başlattığı kampanya ile iki haftada 1500 battaniye alındı. Bağışlarla alınan battaniyeler ile Göç İdare Başkanlığı?nın mülteci çocukların eğitimleri için hazırladığı uyum setleri, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bağışlanan cep satranç takımları ve kışlık giyim ürünleri, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen diş bakım setleri ile çeşitli bere, atkı ve çoraplar ayrı yetim okulunda dağıtıldı. Turuncu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zahide Ceylan, İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mukadder Tanok Kırbaş, aktivistler Esra Demirci, Özlem Akgüç, Zeynep Berdibek ve İHH çalışanlarından oluşan ekip, Azez'in İhtimlat kasabasındaki 420 çocuğun eğitim gördüğü Şam Yetim Okulu ile Şemmiri Mülteci Kampı içinde yer alan Şumul Ilgıt Anaokulu'ndaki çocuklara yardımları ulaştırdı. Yardımları teslim etmenin mutluluğunu yaşayan ekip, savaşın biran önce son bulmasını ve çocukların yetim kalmamasını diledi.