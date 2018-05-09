(Görüntülü Haber) ÖZEL ÖĞRENCİLER BİRİNCİLİK TER DÖKTÜ

Haber-Kamera Efendi ERKAYIRANKADİRLİ,(Osmaniye),()OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen Atletizm ve Spor Şenliği'ne katılan engelli sporcular, birincilik ter döktü. Kadirli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından şehir stadyumunda düzenlenen yarışlarda, ilçedeki engelli sporcular birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel öğrenciler oyun oynayıp halay çekti. Sporcular, 50 metre koşu, şınav, mekik, barfiks ve uzun atlama dallarında ter dökerken yarışlarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, yaptığı açıklamada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Kadirli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Bal ise engelli öğrencilerin spor yaparak mutlu olduklarını ve başarılarının karşılığında ödüllendirildiğini söyledi.