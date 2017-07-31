(Görüntülü Haber) Özel mülkiyet inşaatında antik tiyatro kalıntıları

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde Olgunlaşma Enstitüsü'nün hemen ardındaki özel mülkiyet alanında antik tiyatro bulguları ortaya çıktı. Yaklaşık 6 yıl önce özel mülkiyet alanında bina restorasyonu için yapılan temel kazıları sırasında ilk bulgularına rastlanılan antik tiyatronun basamakları, bu kazılarıda belirlendi. Ancak bina restoresinin büyük bölümü tamamlandı ve Müze Müdürlüğü yaklaşık 1 yıl önce buradaki inşaatı durdurdu. Kaleiçi'nin tiyatrosu olduğu düşünülen bu yapıya ilişkin, özel mülkiyet alanındaki inşaat çalışmaları durdurulduktan sonra, tiyatronun ilk bulgularına rastlanılan bölge koruma altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti binalarının da tiyatronun bulunduğu alan üzerinde olduğu düşünülüyor. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, Gazeteciler Cemiyeti ve Olgunlaşma Enstitüsü'nün bulunduğu alanın tam arkasındaki özel mülkiyette uzun yıllar önce bina restorasyonu çalışması başlatıldığını ve temel kazısı sırasında kalıntılar bulunduğunu söyledi. Bu kalıntıların antik tiyatro kalıntıları olduğunun saptandığını dile getiren Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, bunun üzerine bina inşaatının durdurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Varkıvanç, Olgunlaşma Enstitüsü'nün yıkılmasının da gündemde olduğunu kaydetti.