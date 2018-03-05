Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitim verilmeye başlandı. Şehitkamil Kongre Merkezinde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda Polis Başmüfettişleri Ergün Güngör ve AFAD yetkilileri tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlileri, 'Etkili İletişim', 'Genel Kollukla İlişkiler', 'Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi', 'Güvenlik Tedbirleri', 'Özel Güvenlik Hukuku' ve 'AFAD Bilinçlendirme' konularında dersler alıyor. Güvenlik görevlileri ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sınırın diğer tarafında da görev alacak. 5 bin 810 özel güvenlik görevlisine verilecek olan eğitim, 9 gün sürecek.
(Görüntülü Haber) Özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi
Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik...
05 Mart 2018 Pazartesi 13:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.