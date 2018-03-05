Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı

(Görüntülü Haber) Özel güvenlik görevlilerine kalite yükseltme eğitimi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik...

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmelerine yönelik eğitim verilmeye başlandı. Şehitkamil Kongre Merkezinde Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda Polis Başmüfettişleri Ergün Güngör ve AFAD yetkilileri tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlileri, 'Etkili İletişim', 'Genel Kollukla İlişkiler', 'Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesi', 'Güvenlik Tedbirleri', 'Özel Güvenlik Hukuku' ve 'AFAD Bilinçlendirme' konularında dersler alıyor. Güvenlik görevlileri ihtiyaç duyulduğu zamanlarda sınırın diğer tarafında da görev alacak. 5 bin 810 özel güvenlik görevlisine verilecek olan eğitim, 9 gün sürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314