(Görüntülü Haber) (ÖZEL) -  GEMİNİN ÇARPTIĞI YALIDAKİ PİYANO DEPOYA KALDIRILDI

"Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz"





Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-



İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda inceleme sürüyor. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşmuştu. Bu sabah da süren incelemeler sırasında yalıda bulunan piyano görevliler tarafından çıkarılarak depoya kaldırıldı. Piyanonun çok değerli olduğunu söyleyen görevli bir kişi, “Çarpmada piyanoda herhangi bir hasar meydan gelmemiş. Çok değerli bir piyano. Piyano hasar gören yerde değildi. Depoya götürüyoruz" diye konuştu.



