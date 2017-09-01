(Görüntülü Haber) (ÖZEL)Ermenistan sınırında mehmetçik bayramı böyle kutladı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde Ermenistan sınırında bulunan 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Şehit Piyade Er Mehmet Yılmaz Karakolu'nda vatani görevini yapan Mehmetçikler, Kurban Bayramı sevincini yaşadı. Türkiye'nin en doğu noktası ve Ağrı Dağı eteklerinde 3 ülkeye komşu olan Iğdır'ın, sınır güvenliğini büyük bir başarı ile sağlayan Şehit Piyade Er Mehmet Yılmaz Karakolu'nda görev yapan Mehmetçikler, kılınan bayram namazının ardından Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Hamza Kus, Karakol Komutanı Piyade Teğmen Gökhan Bulut'tan hudut tekmili alarak karakol bahçesinde toplanan askerkerle bayramlaştı. Piyade Üsteğmen Hamza Kus, askerlere bayramların milli değerleri buluşturan, milli birlik ve beraberliği pekiştiren günler olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın da bu anlamlı günlerden biri olduğuna işaret eden Piyade Üsteğmen Hamza Kus şöyle konuştu: "Kurban Bayramı münasebetiyle içinizden bazı arkadaşlarınız bayramını aileleriyle birlikte geçirebilemeleri için memleketlerine gönderildi, bir kısmınız da Ramazan bayramını ailesi ile birlikte geçirmişti. Bayramı ailelerinden ayrı geçirecek olan burada bulunan arkadaşlarım asla üzülmesin. Ailelerinizin ve sevdiklerinizin sizin sayenizde huzur içinde bir bayram geçireceğini unutmayın. Dün bu görevi babalarınız yerine getirmişti. Yarın da kardeşleriniz ve çocuklarınız ifa edecektir. Bugün ailelerinizi mutlaka arayın. Selam ve saygılarımızı iletin. Hepinizin bayramını kutlarım." Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen Hamza Kus daha sonra nöbet kulesini gezerek nöbet tutan askerle tek tek bayramlaştı. Komutan Üsteğmen Hamza Kus, kuledeki Kütahyalı Piyade Onbaşı Ali Hamurcu'ya "Ailen ile görüştün mü?" diye sordu. Nöbeti bittikten sonra ailesini arayacağını belirten Hamurcu'ya komutan Hamza Kus, "Hadi aileni buradan arayalım" diyerek kendi telefonu ile Hamurcu'nun ailesini aradı. Ailesi ile görüşen Ali Hamurcu anne ve babasının bayramını kutladı. Ali Hamurcu ailesi ile görüştükten sonra duygulu anlar yaşadı.