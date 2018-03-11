(Görüntülü Haber) Özel çocuklara at ve doğayla özgüven kazandıran merkez

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde, fizyoterapistler gözetiminde, özel çocuklar atlara binip özgüven kazanıyor. Çeşitli hayvanlarla da iç içe vakit geçiren öğrenciler, fidan dikerek doğa sevgisi de ediniyor. Özel eğitim uzmanı Yeşim Şenbaş'ın Ödemiş'in Kümeevler Mevkisi'nde 90 bin metrekare üzerine geçen yıl temmuz ayında kurduğu rehabilitasyon merkezinde, 130 özel çocuk eğitim görüyor. 4 özel eğitim uzmanı, 1 beden eğitimi öğretmeni, 1 rehber öğretmen, 1 psikolog, 2 fizyoterapist, çocuklara eğitim veriyor. Haftanın 5 günü eğitim verilen kurumda öğrenciler, fizyoterapistler nezaretinde atlara binerek özgüvenlerini artırıyor. Bunun yanında hobi bahçesinde çeşitli sebzeler yetiştirip, fidanlar dikerek doğa sevgisini kazanıyor. Kurumda kurulu at çiftliğinin yanı sıra küçük bir hayvanat bahçesi de bulunuyor. Çocuklar, Amerikan ördeği, tavuk, hindi, bıldırcın, güvercin, keçi gibi hayvanlarla vakit geçirme imkanı buluyor. Eğitimciler, çocukların özgüvenlerini arttırmak için ata binmenin yanında, kümeslerde bulunan hayvanlarla da temas kurdurmalarının onlara fayda sağladığını vurguladı. Bunun dışında merkezde çocuklar futbol, voleybol, badminton oyunları ile morallerini daha da arttırıldığı belirtildi. Kurum müdürü Ali Rıza Gül, "Ödemiş'in en uzak köylerinden dahi çocuklarımız, servisler ile merkezimize getirilmekte ve burada eğitimlerini en iyi şekilde alıyorlar. Özel eğitim uzmanı arkadaşlarımız, 7 ila 30 yaş arasındaki özel çocuklarımızın kendine güvenlerini arttırmak için ellerinden gelen tüm imkanları kullanıyor. Çocuklar, bahçemizde bulunan atlara fizyoterapistlerimiz Nazan Bozkan ve Ali Can Çimen nezaretinde binerek morallerini yükseltiyor ve özgüvenlerini arttırıyor. Ayrıca, küçük hayvanat bahçemizde bulunan hayvanlarla birebir temas kurarak hem hayvan sevgisini kazanıyor hem de yine özgüvenlerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bunun yanında oluşturduğumuz hobi bahçemizde öğrencilerimiz mevsimine göre, organik ürünler üretip, bunları tüketebiliyor. Beden eğitimi öğretmenimiz Yasemin Tanrıkulu tarafından öğrencilerimize basketbol, futbol, badminton gibi sportif etkinlikler yaptırılıyor. Ayrıca, hocamız tarafından öğrencilerimizin kontrollü bir şekilde akülü araba ve motorları kullanması öğretiliyor" dedi.