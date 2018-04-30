Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Özden Örnek'in naaşı Levent'teki Afet Yolal Camii'nde getirildi. Örnek için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılınıyor.
(Görüntülü Haber) Özden Örnek son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Taner YENER-Harun UYANIK/İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, son yolculuğuna uğurlanıyor. Özden Örnek'in naaşı Levent'teki Afet Yolal Camii'nde...
30 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.