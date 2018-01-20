Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul'da vefat etti. Burak Örnek'in yaklaşık 1 ay önce ikiz babası olduğu öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul'da vefat etti. Burak Örnek'in...
20 Ocak 2018 Cumartesi 15:34
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