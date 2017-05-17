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(Görüntülü Haber) Özdemir bey mezarı başında anıldı

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP savunmasının önemli isimlerinden Ali Şefik Özdemir Bey, mezarı başında düzenlenen tören ile anıldı. Asri Mezarlıkta düzenlenen anma törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay...

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) GAZİANTEP savunmasının önemli isimlerinden Ali Şefik Özdemir Bey, mezarı başında düzenlenen tören ile anıldı. Asri Mezarlıkta düzenlenen anma törenine; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Özdemir Bey'in mezarına protokol üyelerinin çiçek bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve askerler tarafından 3 pare saygı atışı yapıldı. Tören Müftü Ahmet Çelik tarafından dua edilmesi ile son buldu.

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