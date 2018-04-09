(Görüntülü Haber) Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan için mini tugboat üretiyor

BALIKESİR’de, 40 yıldır tekne imalatı yapan Özcan Acar (60), oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın siparişi üzerine Türkiye'de ilk defa mini tugboat (römorkör) üretmeye başladı. Burhaniye ilçesinde, deniz tutkusu nedeniyle Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini yarıda bırakarak tekne atölyesi açan ve 40 yıldır tekne imalatı yapan evli ve 2 çocuk babası Özcan Acar, deniz araçlarının manevralarını kolaylaştırmak veya sağlamak üzere itme ve çekme işlerinde kullanılan tugboat'ları gezi amacıyla kullanılmak üzere küçük boyutlarda üretmeye başladı. BODRUM'DA GEZİLER ‘TUGBOAT’ İLE YAPILACAK Görenlerin dikkatini çeken tugboat'lara talebin arttığını söyleyen Özcan Acar, deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği römorkörler için toplu sipariş almaya başladığını belirterek, "Tugboat'lar şekil ve renkleri itibarıyla görsel bir güzellik sunuyor. 100 adet tekneyi Bodrum'a göndermeye hazırlanıyorum. Tugboat'ları, 3.5, 4 ve 5 metre boylarında imal ettim" dedi. ALP KIRŞAN İÇİN ÜRETİYOR Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın siparişi üzerine mini tugboat'ların üretimini yaptığını ifade eden Acar, "Bodrum'a ilk partiyi göndermek üzereyiz. Biz bunları yeni üretmeye başladık. Ama 40 yıllık teknecilik hayatımızda ilk defa bu kadar keyifli ürün yapmaya başladım. Talep üzerine bundan yüzlerce yapmayı planlıyoruz. Motor hariç 15 bin liraya tugboat'ları satışa sunuyoruz. Tüm tüm su sporları merkezleri, göl kıyılarında yerleşim yerlerinden büyük talep var. Küçük beygir güçlü motorlarla kullanılmak üzere dizayn ediyoruz. İsteğe göre rengârenk, istenilen renkte, istediğimiz donamında yapma şansımız var" diye konuştu.