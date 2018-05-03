(Görüntülü Haber) Oyuncu Selin Şekerci hakim karşısına çıktı

Özden ATİK / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı. Selin Şekerci'nin avukatı, müvekkilinin eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Hakim, dosyayı incelemeye alarak kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci avukatı Nail Gönenli ile katıldı. Sanık Selin Şekerci kimlik sorgusunda, mesleğinin oyunculuk olduğunu, halen çalışmadığı için düzenli bir geliri olmadığını belirtti. Hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, savcılık tarafından 9 Mart 2017'de ifadesinin alındığını bu ifadeye eklemek istediğii bir şey olup olmadığını sordu. Sanık Selin Şekerci de "Ekleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. ŞEKERCİ'NİN AVUKATI: "OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN" Şekerci'nin avukatı Nail Gönenli ise söz konusu tweet'lerin Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmadığı dönemde atıldığını belirterek "Her tweet'in kendi içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bir kısmı başkasının mesajıdır. Sanığın atılı hakaret suçuna ilişkin eylem gerçekleşmemiştir. Sanık suç kastıyla hareket etmemiştir. İyi niyetli olan ve olaydan dolayı pişmanlığı olan sanığın bu durumunun dikkate alınmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın şikayetten vazgeçmiş olması da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, Selin Şekerci'nin bir dahaki duruşmalara katılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdi. Dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.