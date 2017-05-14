(Görüntülü Haber) Oyuncu Asuman Dabak, Çeşme'de kaza geçirdiOyuncu Asuman Dabak, Çeşme'de kaza geçirdi

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde tatil yapan oyuncu Asuman Dabak, Alaçatı yolunda trafik kazası geçirdi. Ayakta tedavisinin ardından taburcu edilen Dabak, "Karşı taraf yüzde yüz hatalı" dedi.



Oyuncu Asuman Dabak, Çeşme'de dün trafik kazası geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Dabak, "Alaçatı'ya arkadaşlarımın yanına gitmek için evden çıktım. Yol bomboştu. Yan yoldan ana yola bir araba süratle çıktı. Ben sol şeritteyken aniden önüme çıktı. Sağa doğru direksiyonu çevirdim. Arabanın arkasından vurdum. Aracım savruldu ve hava yastığı açıldı. Çarpmanın şiddetiyle boynum koptu sandım. Emniyet kemerim takılıydı. Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittik, boyunluk takıldı" diye konuştu.



Hastaneden sonra karakola gittiğini belirten Dabak, ifade verdiğini söyleyerek, "MOBESE kameralarında görüntü tespit edilmiş. Önüme çıkan aracın kırmızı ışıkta durmayıp ana yola çıktığı belirlenmiş. Yani karşı taraf yüzde yüz hatalı. Ben de ünlü birisi olduğum için kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Onlarda alkol de var. Duyduğum kadarıyla birisinin ayağı kırılmış" diye konuştu.