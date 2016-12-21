(Görüntülü Haber) Oyuncak ve harçlıklarını Halep'e bağışladılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), () AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Halep'e yardım için düzenlenen kampanyaya öğrenciler de oyuncak ve harçlıklarıyla katkı sağladı. Sandıklı'da belediye ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında Halep'e yardım kampanyası başlatıldı. 25 Aralık'ta sona ermesi planlanan kampanya kapsamında belediye önünde kurulan çadırda gıda, giyim, yakacak, tıbbi yardım malzemeleri toplanmaya başladı. İlçedeki Atatürk İlkokulu ve Miralay Reşadbey İlkokulu öğrencileri de kampanyaya harçlıkları ve oyuncaklarını bağışlayarak destek verdi. Öğretmenleri öncülüğünde Sandıklı Belediyesi önündeki kampanya noktasına gelen öğrenciler oyuncak ve harçlıklarını Halep'e göndermek üzere yetkililere teslim etti. Öğrencilere balon dağıtan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Halep'e yardım kampanyası başlattık. Tüm Sandıklı bu konuda yine hassasiyetini göstermiş oldu. Osmanlı'da 2'nci Mahmut döneminde devletimizin dış borçlarının ödenmesi noktasında hassasiyetini gösteren Sandıklı, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Hava Kurumu'na 2 uçak alarak destek olan Sandıklı, geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine, bu yıl da Halep'teki kardeşlerimize gıda ve giysi yardımı yapmaktadır. Sandıklı'mızın bu hassasiyetinden dolayı tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.