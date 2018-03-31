(Görüntülü Haber) Oyun salonu diye kiralayıp uyuşturucu yetiştirdiler
İZMİR'in Buca ilçesinde, oyun salonu yapmak için kiraladıkları işyerinde uyuşturucu madde üreten 3 kişi polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar...
31 Mart 2018 Cumartesi 09:13
İZMİR'in Buca ilçesinde, oyun salonu yapmak için kiraladıkları işyerinde uyuşturucu madde üreten 3 kişi polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki bir iş yerinde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, yaklaşık 4 ay boyunca şüphelileri takip etikten sonra bugün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Girişinin üzeri halıyla örtülerek gizlenmeye çalışılmış işyerinin deposuna giren polis ekipleri 20 litrelik 38 su bidonuna dikili halde skunk ele geçirdi. Yapılan operasyonda şüpheli M.H., A.S. ve H.E. gözaltına alındı. Öte yandan, depoda yapılan incelemelerde, işyerini oyun salonu kurmak için kiraladıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucuyu yetiştirmek için özel sulama ve ışıklandırma sistemi de kurduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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