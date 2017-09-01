(Görüntülü Haber) Oya Berberoğlu Kılıçdaroğlu ile birlikte eşini ziyaret etti

*'Enis'in morali çok iyi' Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Mehmet İlkay Özer / İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eşi Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden ziyaret eden Oya Berberoğlu, eşinin moralinin çok iyi olduğunu söyledi. MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte Maltepe Cezaevi'ne giderek eşini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Oya Berberoğlu, eşinin moralinin çok iyi olduğunu belirterek, "Herkesin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İslam dininin derin manasına uygun vaziyette tüm insanlığe barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi. 'ENİS'İN MORALİ ÇOK İYİ' Bugün eşi ile normal görüş günü olduğunu söyleyen Oya Berberoğlu, "Bugün normalde görüş günümdü zaten benim, ama kapalıydı. Sağ olsun Kemal Kılıçdaroğlu bey ve partinin girişimiyle onların bayram ziyaretine eklenmiş oldum. Çok güzel geçti. Enis'in morali çok iyi. Herkese, hukuksuzluğa uğrayan herkese bir an önce hukukun uygulanmasını, adaletin gelmesini, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum" dedi.