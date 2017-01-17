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(Görüntülü Haber) ÖTV indirimi geldi, lüks otomobiller taksi oldu

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan 4 yıllık şoför Murat Çakır, piyasa değeri 240 bin lira olan son model BMW'yi taksi yaptı. Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı...

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ADANA'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan 4 yıllık şoför Murat Çakır, piyasa değeri 240 bin lira olan son model BMW'yi taksi yaptı. Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Murat Çakır, mevcut taksisini son model bir otomobille değiştirdi. Piyasada 240 bin liraya satılan 520-i BMW alan Murat Çakır, "Bu araba yüzde 45'lik ÖTV indirimi sayesinde 165 bin liraya mal oldu. Sanki ikinci el otomobil almış gibi oldum. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için fırsat sunan hükümete teşekkür ederim" dedi. Murat Çakır'a düzenlenen törenle çiçek veren Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek ise, şöyle dedi: "Hükümetimiz ticari araçların yenilenmesi için çok güzel bir ÖTV indirimine gitti. Taksicilerimiz de halka daha iyi hizmet için bu fırsattan yararlandı. Lüks otomobilleri 30-40 bin liralık indirimli alarak ticari taksi yaptılar. Hükümete teşekkür ederken, arkadaşlarımızı da kutluyorum." Törende farklı markalarda lüks otomobiller alan taksicilere de çiçek verildi.

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