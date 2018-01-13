Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

(Görüntülü Haber) Otomobilini, hayalindeki askeri araca çevirdi

MERSİN'de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti. 5 bin TL'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu...

MERSİN'de tıbbi sekreter Serkan Badem (36), 1991 model otomobilini, askeri araç gibi dizayn etti.

5 bin TL'ye aldığı otomobili askeri yeşile boyatan Serkan Badem, aracına port bagaj yaptırdı. Bunun üzerine de orijinal askeri benzin bidonu ve silah kutusu gibi eklentiler yapan Badem, aracın iç döşemesini de renge göre yeniledi. Aracının üzerine beyaz yıldız ve kurşun izleri sticker yapıştırarak tamamlayan Badem, "Askeri araçlara çok ilgim vardı. Bir askeri araç alamayacağım için kendi aracımı askeri araca çevirmeye karar verdim. 15 bin liraya mal oldu bu araç bana. Aracım beyazdı. İç dış askeri yeşile boyattım. Benzin bidonu, uçaksavar sandığı ekledim. Trafikte çok ilgi çekiyorum" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314