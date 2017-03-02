(Görüntülü Haber) Otomobilinde 2 kilo esrar bulunan astsubay tutuklandı
BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde, otomobilinde 2 kilo 140 gram esrar ele geçirilen astsubay A.A. tutuklandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Genç-Lice kırsalından uyuşturucu madde temin ederek, bu uyuşturucu maddeyi...
02 Mart 2017 Perşembe 21:34
BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde, otomobilinde 2 kilo 140 gram esrar ele geçirilen astsubay A.A. tutuklandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta Genç-Lice kırsalından uyuşturucu madde temin ederek, bu uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği bilgilerine ulaşılan Jandarma Astsubay A.A.'nın otomobilinde yapılan aramada 2 kilo 140 gram toz esrar ele geçirildiği belirtildi. Şüpheli A.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.