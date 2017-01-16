Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi tedavi edildi. Sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar tarafından kutu içerisinde yakında bulunan Nizip Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane personeli de yaralı kedi için veteriner hekim Hüseyin Kutlu?dan yardım istedi. Hastaneye gelen Kutlu, tedavisini yaptığı yaralı kediyi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı?ndan gelen ekibe teslim etti.
(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı yaralı kedi tedavi edildi
Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi tedavi edildi. Sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan kedi, vatandaşlar tarafından kutu içerisinde...
16 Ocak 2017 Pazartesi 13:35
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