(Görüntülü Haber) Otomobilin çarpıp kaçtığı kedi telef oldu

AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde bir otomobilin çarptığı kedi, telef oldu. Kediye çarpan otomobil sürücüsü durmayıp, yoluna devam ederken o anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Geçen 3 Mart'ta Zafer Mahallesi Hacıaliobası Caddesi'nde, yoldan karşısına geçmeye çalışan kediye hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savuralan kedi, bir süre can çekiştikten sonra telef oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, otomobil sürücüsü kediye çarptıktan sonra durmayıp, uzaklaşırken, çevredeki 2 kişi de can çekişen kediye çaresiz gözlerle baktıktan sonra hiçbir müdahalede bulunmayıp uzaklaştı. Hayvanseverler, kediye çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Aydın Hayvan Dostları Derneği eski Başkanı Fırat Sert, "Sokakta baktığım can dostlarım bir bir otomobillerin altında kalarak yaşamını yitiriyor. Bugün bir kedi, köpek için fren basmayan, yarın bir gün bizler için çoluk çocuk için de fren basmaz, durmaz. Otomobil sürücü hakkında suç duyurunda bulunup, hak ettiği cezayı alması için konunu takipçisi olacağız" dedi.