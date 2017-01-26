(Görüntülü Haber) Otomobili soğuktan korumaya brandalı yöntem

Bedir ALTUNOK KARS, () SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürücüler, kapalı garaja koyamadıkları taşıtlarının sıfırın altında 20-30 derecede çalışabilmesi için farklı ve ilginç yöntemler geliştiriyor. Karslı bir otomobil sahibi, branda ile sararak taşıtın yakıt deposu ve diğer aksamlarını korumaya aldı.