Bedir ALTUNOK KARS, () SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürücüler, kapalı garaja koyamadıkları taşıtlarının sıfırın altında 20-30 derecede çalışabilmesi için farklı ve ilginç yöntemler geliştiriyor. Karslı bir otomobil sahibi, branda ile sararak taşıtın yakıt deposu ve diğer aksamlarını korumaya aldı.
(Görüntülü Haber) Otomobili soğuktan korumaya brandalı yöntem
Bedir ALTUNOK KARS, () SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürücüler, kapalı garaja koyamadıkları taşıtlarının sıfırın altında 20-30 derecede çalışabilmesi için farklı ve ilginç yöntemler geliştiriyor....
26 Ocak 2017 Perşembe 09:53
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