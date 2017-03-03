(Görüntülü Haber) Otomobil çarpan Engelliler Derneği Başkanı Yıldız yaralandı

MANİSA Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, bir kadın otomobil sürücüsünün akülü tekerlekli sandalyesine çarpmasıyla yaralandı. Tekerlekli sandalyesinde de hasar meydana gelen Yıldız, kazanın ardından kendisine hakaret ve küfür edip, olay yerinden ayrıldığını ileri sürdüğü otomobil sürücüsü hakkında polise şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın akülü tekerlekli sandalyesine, dün saat 18.30 sıralarında, Şehzadeler İlçesi, 1'inci Anafartalar Mahallesi 1609 Sokak'taki dernek binası önünde Z.K.'nın (36) kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle akülü tekerlekli sandalyede hasar meydana gelirken, Yıldız asfalta düştü. Sol kol ve dirseğinde çatlak ve dizinde ezilme meydana gelen Yıldız, çevredekiler tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, tedavisinin ardından, kendisine çarpıp, ardından kaza yerinden ayrıldığını ileri sürdüğü otomobil sürücüsü Z.K. hakkında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yıldız, yaşadığı o anları şöyle anlattı: "Dernek binamızı kapatıp, evime gidiyordum. 2 metre kadar ilerlemiştim ki arkamdan kırmızı bir otomobil geldi. Korna çalmaya başladı. Yol vermek için park eden otomobillerin arasına girmek istedim. İlk arada tekerlekli sandalyemin girebileceği kadar yer oldu. İkinci araya yönelip, girdiğim sırada, büyük bir gürültü geldi. Bir anda kendimi yerde buldum. Otomobillerin arasında sol kolumun üzerine düştüm. Çarpan otomobil sürücüsünün inip, özür dilemesini, beni yerden kaldırmasını bekledim. Ancak O, daha araçtan iner inmez bana küfür etmeye başladı. 'Polis gelsin, hangimiz hatalıysak cezasını versin' dedim. 'Polis, jandarma değil Cumhurbaşkanı da çağırsan işim var seni bekleyemem' diyerek, olay yerinden kaçtı. Yardımcısı olmasını beklerken bir de çevredekilerin önünde beni rencide etti. Çarpıp, öldürmeye teşebbüs ediyor, yetmiyor bir de üste çıkmaya çalışıyor" dedi. Yıldız'a çarpan otomobilin sürücüsü Z.K. dün çağrılması üzerine saat 23.00 sıralarında Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne gidip, ifadesini verdikten sonra ayrıldı.