Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()-BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında pet şişe su yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Otogarda su yüklü kamyon devrildi (2)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()-BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakınlarında pet şişe su yüklü kamyon devrildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 Mart 2018 Pazartesi 16:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.