(Görüntülü Haber) Otogarda durdurulan taksinin yolcusundan sikkeler çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda şüphelendikleri bir takside inceleme yaptı. Yapılan incelemede taksideki yolcunun elindeki poşette Bizans ve Roma dönemine ait 553 sikke ile aynı dönemlere ait 4 tespih ve 3 renkli taş ele geçirdi. DÜKKANINDA DA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ Güven Timleri ekipleri gözaltına aldığı yolcu İ.H.K.'yı ele geçirilen tarihi eserlerle birlikte Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemelerde İ.H.K.'nın Kapalıçarşı'da dükkanının bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri gerekli izinleri aldıktan sonra İ.H.K.'nın dükkanında yaptığı aramalarda 2 seramik kap, 50 farklı ebatlarda ve renklerde silindir mühür, 5 metal yüzük, 2 metal mühür, 5 sikke, 5 metal obje ile toka iğnesi, ok ucu, tolye ucu ve haç ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler polis kameraları tarafından görüntülendi. MÜZE UZMANLARI TARİHİ ESERLERİN GERÇEK OLDUĞUNU BELİRLEDİ Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen malzemelerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen uzmanlar verdiği ilk raporda ele geçirilen tarihi eserlerin gerçek olduğunu detaylı bilgilerin yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. İ.H.K. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatılarak serbest bırakıldı.