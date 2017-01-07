Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hadımköy'de 5 kişi Sakara'ya gitmek üzere Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogara giden araç arayan bu kişilerin yanlarında valizleri de yer aldı. Bu kişilerden biri, "Esenlere kadar gidebilirsek ne mutlu bize" dedi. Öte yandan Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bir motosikletin de yoğun kar yağışına aldırış etmeden yolda ilerlemesi dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) Otogara varabilme umuduyla valizleriyle karda yürüdüler
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hadımköy'de 5 kişi Sakara'ya gitmek üzere Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu....
07 Ocak 2017 Cumartesi 14:03
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