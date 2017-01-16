Ozan URAL/İSTANBUL,()-SARIYER'de, otobüsün ünlü spiker Caner Karaer'i çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ünlü spiker Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı. Kazada başından darbe alan Karaer kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Karaer'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan Karaer'i çarptıktan sonra durduğu ve çevredekilerin yaralının etrafına toplandıkları görülüyor.
(Görüntülü Haber) Otobüsün ünlü spikeri çarpma anı kamerada...
Ozan URAL/İSTANBUL,()-SARIYER'de, otobüsün ünlü spiker Caner Karaer'i çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, ünlü spiker Caner Karaer'e İETT otobüsü çarptı....
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.