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(Görüntülü Haber) Otobüs kazasında ölen arkadaşları için çelenk bıraktılar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - ANKARA'nın Kalecik İlçesi yakınlarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaşamını yitiren Kastamonu Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki Ece Ünlüer ve 21 yaşındaki...

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - ANKARA'nın Kalecik İlçesi yakınlarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında yaşamını yitiren Kastamonu Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki Ece Ünlüer ve 21 yaşındaki Gamze Duru'nun okul arkadaşları genç yaşta hayatını kaybeden arkadaşlarını andı.

Kaza, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı- Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 34 kişi ise yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ece Ünlüer ile Eğitim Fakültesi öğrencisi Gamze Duru için okul arkadaşları Atatürk ve Şerife Bacı anıtına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu çelenk bıraktılar. Okul arkadaşları genç yaşta hayatını kaybeden Ünlüer ve Duru için gözyaşı döktü. Bir süre anıtın çevresinde sessiz şekilde oturan öğrenciler daha sonra ayrıldı.

 

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