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(Görüntülü Haber) Otobüs bagajındaki peynir bidonlarından esrar çıktı

MARDİN'in Derik İlçesi'nde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonları içerisine gizlenmiş, 16 paket halinde 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne...

MARDİN'in Derik İlçesi'nde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonları içerisine gizlenmiş, 16 paket halinde 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Derik İlçesi Üçyol mevkiindeki uygulama noktasında bir otobüsün bagajında yaptığı aramada, peynir bidonları içerisinde toplam 13 kilo 750 gram esrar bulundu. Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada. "Bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşınacağı bilgileri alınmış araç 14.05.2017 günü ilimiz Derik Üçyol mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulmuş aracın bagaj kısmında bulunan Veli E. isimli şahsa ait iki adet bidon içerisinde yapılan aramada peynirler arasında gizlenmiş vaziyette; ayrı ayrı şeffaf poşetler içerisinde paketlenmiş halde 16 paket halinde ve 13 kilo 750 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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