(Görüntülü Haber) Otizmli Kübra Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor

İSTANBUL, () DOĞUŞTAN otizm hastası 21 yaşındaki Kübra Esen, Avrupa Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor. 'Altın kız' lakaplı Esen, yüzerken kendini balık gibi hissettiğini söyleyerek hedefinin önce Türkiye ardından Avrupa Yüzme Şampiyonluğu olduğunu belirtti. Kübra Esen'in otizmli oluşu 1 buçuk yaşındayken konuşamamasından şüphelenen annesi Gülferah Esen'in kendisini doktora götürmesiyle anlaşıldı. 3 buçuk yaşına geldiğinde Kübra'ya ÇAPA Tıp Fakültesi'nde yüzde 70 otizm teşhisi konuldu. Ancak Gülferah Esen otizm hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu hastalığı araştırmaya başlayan anne, en önemli tedavi yönteminin eğitim olduğunu öğrenince kızını çeşitli eğitimlere götürmeye başladı. Kübra Esen 4 buçuk yaşında anaokuluna, 6 buçuk yaşında da yüzmeye başladı, pek çok yarışta yüzlerce madalya aldı. YÜZERKEN KENDİNİ 'BALIK' GİBİ HİSSEDİYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sporcu olarak 2015-2016 Türkiye yüzme şampiyonalarında otizm kategorisinde düzenlenen yarışta 50 metre serbest-sırt ve 100 metre serbest-sırt branşlarında birincilik kazandı. Antalya?da düzenlenen yüzme şampiyonasında 100 metre serbest stilde de birinci oldu ve INAS (Uluslararası Zihinsel Engelliler Federasyonu) barajını aşarak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kazandığı altın madalyalar ona 'Altın Kız' denilmesini sağladı. Yüzerken kendini ?Balık? gibi hisseden Esen'in şimdi ise en büyük hedefi önce Türkiye Yüzme Şampiyonu, daha sonra Avrupa Yüzme Şampiyonu olmak. EN KEYİF ALDIĞI ŞARKI 'KALBİMİN TEK SAHİBİNE? Eyüpsultan Belediyesi ESER Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi?ne yazılıp orada çeşitli kurslara da giden Esen, resim ve el işi yaptı, seramik ve taş boyadı, keçelerle çeşitli eşyalar dikti. Enstrüman çalmaya başladı. En çok ritim tutmayı ve şarkı söylemeyi sevdi. Şimdiye kadar 10 konserde yer aldı. Söylemekten en çok keyif aldığı şarkının İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine şarkısı olduğunu ifade eden Esen, "Bu şarkıyı sürekli yanımda olan annem için söylüyorum" dedi. 'KÜBRA ÇOK HIRSLI, HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYOR' Kızına otizm teşhisi konulduktan sonra çok zorluk çektiğini söyleyen Gülferah Esen, Kızımın bu seviyeye gelmesini sağlayana kadar kan ter içinde uğraştık. Şunu da yap, bunu da yap diyorduk ama 5 dakika bile dikkatini vermiyordu. Daha sonra her duyduğumu yapmaya başladım. Resim yapması için kursa götürdüm, el işi yapmaya başladı. Kursa bugün gitme, 6 gün çok diyorum ama beni dinlemiyor. İlle de gitmek istiyor. Çünkü otizmli kişilerin takıntıları oluyor. Bir şeyi vaktinde ve aynı şekilde yapmak istiyorlar. Kübra çok hırslı, her şeyi yapabilmek istiyor diye konuştu. BENDEN SONRA NE OLUR DİYE KORKUYORUM Kızının sürekli yanında olduğunu belirten Esen, Bunca şeyi yapıyor, her şeyin üstesinden gelebiliyor ama yine de onu tek başına dışarı yollamaya korkuyorum. Zaten doktorumuz 50 yaşına da gelse size bağlı yaşayacak dedi. Benden sonra ne olur diye düşünüp korkuyorum. Ablası ve abisi var ama onlara yük olmasın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye uğraşıyorum, bu yüzden onu eğitmek için çabalıyorum. Ne olacak benden sonra bilmiyorum dedi.