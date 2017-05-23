(Görüntülü Haber) Otizmli Filiznur, Türkiye şampiyonu oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği jimnastik şampiyonasında, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu ter döktü. Şampiyonada yarışanlardan birisi de annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer oldu. Türk Telekom firmasının anneler günü reklam filminde de kamera karşısına geçen Filiznur, yarışmada birincilik elde etti, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi.



Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Türkiye Jimnastik Şampiyonası, İzmir'de başladı. Şampiyonada, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu yarıştı. Yarışmada annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer de ter döktü. Bebekliğinde, yüzde 94 oranında 'ağır zihinsel engelli ve otistik' olduğuna yönelik teşhis konulan, 18 yaşından küçüklere verilmesi sakıncalı olan ilaçlar almak zorunda kalan, 6 yaşına kadar güçlükle konuşan, günün 20 saatini ağlama ve şiddet krizleriyle geçiren, kolunu kanatana kadar ısıran, başını duvarlara vuran, en anlaşılır şekilde sadece 'anne' diyebilen Filiznur, 2015 yılında jimnastikte Türkiye Şampiyonu olmuş, madalyasını da çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde elinden almıştı.



Filiznur, bu şampiyonada da başarısını sürdürdü ve yine Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Büyük başarıdan sonra Filiznur, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi. Anne Süreyya İmer de kızının hem sağlık durumunun, hem de spordaki yeteneğinin çok iyi durumda olduğunu, her geçen gün daha da iyiyi gittiklerini ifade etti.