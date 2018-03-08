(Görüntülü Haber) Otizmli Ferhat'tan 6 altın madalya

MANİSA'da yaşayan otizmli Ferhat Şeker (24), yüzme şampiyonasında katıldığı bütün kategorilerde birinci olup, 6 madalya kazandı. Türkiye şampiyonasına gidecek olan Şeker, aynı zamanda bir iş yerinde çalışıp para kazanıyor, katıldığı İngilizce, bilgisayar ve dans kurslarıyla kendini geliştiriyor. Manisa'da annesi Hatice Akgümüş ile birlikte yaşayan otizmli Ferhat Şeker, yüzme sporundaki başarısıyla gururlandırdı. 3 yıl önce yüzmeye başlayan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Takımı sporcusu otizmli Ferhat Şeker, yüzme antrenörleri Elif Gökarslan ve Göknur Ersuz ile birlikte yarışlara hazırlandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği 2. Bölge Yüzme Şampiyonası'na katılan Şeker, 6 dalda 6 birincilikle altın madalyaların sahibi oldu. HEDEF MİLLİ TAKIM Madalya avcısı Ferhat Şeker'in yüzme antrenörü Elif Gökarslan, otizmli çocukların birçok şeyi başarabileceğini gösterdiğini söyledi. Antrenör Elif Gökarslan, geçen yıl federasyonun sporcu sayısını düşürdüğü için Şeker'in yarışlara katılamadığını belirterek, daha çok hırslandığını anlattı. Gökarslan, "Ferhat daha önce yüzmeyi biliyordu, performans sporcusu değildi. Bizimle birlikte profesyonel anlamda yüzmeye başladı. Son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği 2. Bölge Yüzme Yarışları'na katıldık. Orada 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 50 metre sırt, 100 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde yüzdü ve tüm branşlarda birincilik kazandı. Ferhat çok çalışkan ve sürekliliği var. Bizden çok fazla sporcu geldi, geçti ama Ferhat çok istikrarlı. Haftanın 4 günü antrenmana geliyor. Yarışlara hazırlanabilmek için akşamları da antrenman yapıyor. Ekstra bir çalışma yaptığı için bu başarıyı kazandı. Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Artık Türkiye şampiyonasında barajları geçip milli takıma girmeyi hedefliyoruz" dedi. Ferhat Şeker de üç yıl önce başladığı yüzmenin kendine mutluluk ve enerji verdiğini söyledi. Şeker, "Çok gurur duyuyorum. 6 madalya kazandım. Yüzerken kendimi çok rahat ve enerjik hissediyorum. Milli takıma girip Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu. 10 PARMAĞINDA 10 MARİFET Oğluna 2.5 yaşında otizm teşhisi konulduğunu ve 9 yaşına kadar hiç konuşmadığını anlatan anne Hatice Akgümüş, Ferhat'la gurur duyduğunu söyledi. Zamanının hepsini oğluna harcadığını ve hayata daha iyi hazırlanması için çalıştığını dile getiren Akgümüş, Ferhat'ın 3 aydır Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri'nde (ZEKİ) çalıştığını ve fabrikalar için üretim yaptığını söyledi. Akgümüş, "Oğlum hayatla çok barışık. Sabah saat 09.00'da işe gidiyor, akşam 17.00'de işten çıkıyor. Geri kalan zamanlarında da yüzerek şampiyonalara hazırlanıyor. Ayrıca açıköğretimden de liseyi okuyor. Bilgisayar, İngilizce, işaret dili, gitar kursuna gidiyor, dans ediyor. Ev işlerinde de sürekli yardım ediyor. Yemeklerin çoğunu Ferhat yapıyor. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.