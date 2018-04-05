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(Görüntülü Haber) Otizmli çocuklar için 'özel gezi'

KOCAELİ - İSTANBUL () CDünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 'Özel Çocuklar' Kız Kulesi' ardından Darıca'daki hayvanat bahçesine götürüldü. Çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı. GÖKYÜZÜ RENGARENK Dünya...

KOCAELİ - İSTANBUL () CDünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 'Özel Çocuklar' Kız Kulesi' ardından Darıca'daki hayvanat bahçesine götürüldü. Çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı. GÖKYÜZÜ RENGARENK Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı. Hayal dünyalarını beyaz kağıtlara birbirinden farklı renklerle nakşeden çocuklar, eserlerini büyükleri için sergiledi. Otizmli çocuklar müzik eşliğinde bir yandan eğlenirken diğer bir yandan ellerini boyayarak beyaz bir beze el izlerini bıraktı. KIZ KULESİNE ÇIKTILAR MUTLU OLDULAR Arnavutköy Belediyesi, otizm konusunda birçok bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Yaşlı ve Engelli Merkezi otizmli çocukları hayvanat bahçesine, Arnavutköy Gençlik Merkezi ise Kız Kulesi'ne götürdü. Hayvanat bahçesi ve Kız Kulesi'ni gezen çocukların gözlerinde mutluluk ve samimiyet okunuyordu. Otizmli çocuklar ve aileleri; Darıca Hayvanat Bahçesine gelerek, rehberlerin anlatımıyla hayvanları yakından tanıdı. Yaklaşık iki saat süren eğlenceli gezide, çocuklar heyecanlı dakikalar yaşadı. Ayrıca Arnavutköy Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine Kız Kulesi'ni gezdirdi. Geziye katılan otizmli çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.

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