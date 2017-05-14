(Görüntülü Haber) Otellerin arasındaki yangın korkuttu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) ()- BODRUM'a bağlı Gümbet Mahallesi'nde otellerin arasındaki makilik alanda çıkan yangın turistleri korkuttu. Yangın yarım saatte kontrol altına alındı.



Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki makilik bir alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Kuru otları ve ağaçları tutuşturan alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne ait iki itfaiye aracı ve 4 itfaiye eri müdahale ederken, otellerinden çıkan yerli turistler de trafik polisleri ile birlikte ekiplere destek verdi. Yaklaşık iki hektarlık makilik alanın kül olduğu yangında alevlerin zaman zaman otellerin bahçe duvarlarına kadar yaklaşması heyecanlı anlara neden oldu. Yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Market işletmeciliği yapan 45 yaşındaki Mustafa Çelik, "Burada kolay kolay yangın çıkmaz. Muhtemelen birisi yoldan geçerken sigara izmariti attı. Zaten otlar çok kuru, hava sıcak, otlar birden tutuştu. Kasıt olduğunu sanmıyorum, çünkü yanacak yer fazla yok. Hızlı müdahale söndürülmesinde etkili oldu" dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.



İtfaiye ekipleri Eskiçeşme Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki evlerin arasında makilik alanda çıkan yangına da hızla müdahale ederek söndürdü.

