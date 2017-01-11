(Görüntülü Haber)Otel çatısında yangın paniği

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-ORDU-ORDU?nun Altınordu İlçesi?nde 4 katlı otelin çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınıp söndürülürken hasar meydana geldi. Bugün Ordu?nun Altınordu İlçesi?ne bağlı Şarkiye Mahallesi?nde 4 katlı otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı kaplarken, bitişiğinde bulunan banka ve işyerlerindeki çalışanlar da paniğe kapıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, otel ve yangının yakınındaki işyerlerindekiler tahliye edildi. İtfaiye yangını söndürüp soğutma çalışmaları yaparken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.