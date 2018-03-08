(Görüntülü Haber) Osmaniye’de deprem tatbikatı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, itfaiye, polis, UMKE, 112, TEDAŞ ve Aksa gaz ekiplerinin katılımlarıyla düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Rahime Hatun Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, kentte 6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında yıkılan bir binada yangın çıktı ve 3 kişi ise enkaz altında mahsur kaldı. Bu esnada, yıkılan eve girmek gruptan bir kişi içeriye girmek isterken elektrik akımına kapılarak yaralandı. Deprem sonrası ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. TEDAŞ ekipleri bölgenin elektriğini keserken, Aksagaz personeli ise kendi açılarından çalışma yaptı. Deprem nedeniyle bir kısmı yıkılan binanın içerisinde mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bu arada, tatbikatı heyecanla izleyen ilkokul öğrencileri ise ekiplerin çalışmasına alkışlarla destek verdi. AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, tatbikat sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afet Müdahale Planı ile artık afet ve acil durumlara daha hazır olduğunu söyledi. Tatbikatın paydaş kuruluşlarla yapıldığını ifade eden Bulut, “Doğal afetler karşısında operasyonel etkinliğimizi arttırmak için deprem tatbikatımızı gerçekleştirdik. Deprem ve afetlere karşı bilinç ve direnç konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle okullarda ve işyerlerinde eğitimler veriyoruz. 2012’de başladığımız bu çalışmalarımızda şu ana kadar 21 bin 200 kişiye afet bilinci eğitimi verdik. Bizler bu eğitimlerle kafamızda aslında patika bir yol çizmek istiyoruz. Yani bu tür doğal afetler karşısında insanlarımızın zihninde ne yapacağının bir provasını yapıyoruz” diye konuştu. Serhat Bulut, "İlimiz ülkemizdeki fay hatlarından, Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle Doğu Anadolu Fay hattından kısaca bahsetmek istiyorum. Doğu Anadolu Fay hattı, Doğu Akdeniz’in iç kısımlarından başlayıp, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl’de Kuzey Anadolu Fay hattı ile birleşen, Van Gölüne kadar uzanan ve sürekli enerji üreten aktif bir fay hattıdır. Unutmamalıyız ki depremin günü ve saati belli değildir. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekmektedir." dedi. Bulut, tatbikata destek veren kurumlara teşekkür etti. Program, tatbikata katılan ekipler, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.