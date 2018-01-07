(Görüntülü Haber) Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Haber-Kamera İbrahim EMÜLOSMANİYE,()OSMANİYE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'nda başlayan program, Kurtuluş Şehitliği ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda devam etti. Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Hasan Özdemir, Kurtuluş Savaşı'nda Osmaniyelilerin verdiği bağımsızlık mücadelesini anlattı. Özdemir, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yeniden yaşayalım. Birlik ve beraber olalım, bayrağımızı, vatanımızı sevin. İsmi destanlara sığmayan adsız kahramanlar, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülke uğruna şehit olanlar, ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun, rahat uyuyun. Türk ulusu dünyaya şunu kanıtlamıştır. Türk Milleti en güç koşullarda bile yurdunu müdafaa eder ve savunur dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara ise Cumhuriyetin kurucusu, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün liderliği ile güney cephesi olarak bilinen Çukurova?daki kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlık destanları ile dolu olduğunu vurguladı. Başkan Kara, Osmaniye'mizin bir merkez olarak içinde yer aldığı bağımsızlık mücadelesi, Gaziantep'in ve Kahramanmaraş?ın kurtuluşuna vesile olmuş büyük zaferler manzumesidir. Rahime onbaşı?dan Palalı Süleyman'a nice Osmaniyeli vatan evladı bu topraklarda bağımsızlık ve özgürlük için şehit olmuştur. nicesi de gazilik makamına ulaşmıştır. Onlar, Osmaniye'yi vatan yaptılar, onlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk?ün övgüsüne mazhar oldular. Onlar, Osmaniye'yi, yiğit Osmaniye yaptılar diye konuştu. Törende daha sonra şiirler okundu, Belediye Mehter Takımı mini bir konser verdi. Halk oyunları, Kurtuluş savaşı konulu tiyatral gösteri ve müzik dinletisi sonrasında, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Coşkun tarafından ödülleri verildi.