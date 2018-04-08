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(Görüntülü Haber) Osmaniye'de Off-Road heyecanı

Haber-Kamera İbrahim EMÜLOSMANİYE, () Osmaniye Belediyesi ve Off-Road Kulübünün işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Off-Road Şenliklerinde, pilotlar zorlu parkurları güçlükle tamamladı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar...

Haber-Kamera İbrahim EMÜLOSMANİYE, () Osmaniye Belediyesi ve Off-Road Kulübünün işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Off-Road Şenliklerinde, pilotlar zorlu parkurları güçlükle tamamladı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar için kente, Türkiye'nin birçok kentinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı katıldı. Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı Off-Road pistindeki program, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, bindiği arazi aracı ile parkurda ilk sürüşü gerçekleştirmesiyle başladı. Dört kategoride gerçekleştirilen ve 80 aracın katıldığı yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışlar öncesi ve verilen aralarda, Adana Motorkros Kulübü üyesi motorkrosçuların gösterileri ilgiyle izlendi. Standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, görevli iş makineleri ve vinçler yardımıyla kaldıkları yerlerden çıkartıldı.Yarışlar sırasında Cem Oğlak Kaya, yardımcı pilot olarak bindiği arazi aracından inerek seyirciler arasında bulunan kız arkadaşı Sena Çevik'e üzerinde Benimle evlenir misin Sena yazılı pankartlarla evlenme teklif etti. Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar ise bu sürpriz evlenme teklifini alkışları ile desteklediler. Kıyasıya çekişmeli geçen yarışlar sonunda dereceye giren pilotlara çeşitli ödüller verilecek.

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