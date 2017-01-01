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(Görüntülü Haber) Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat başladı

Hasan BOZBEYYALOVA,() ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan?ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL'den 65,65 TL'ye düşürülen Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat uygulaması yılbaşı gecesi 0000 itibari ile uygulanmaya...

Hasan BOZBEYYALOVA,() ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan?ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL'den 65,65 TL'ye düşürülen Osmangazi Köprüsünde indirimli fiyat uygulaması yılbaşı gecesi 0000 itibari ile uygulanmaya başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın son dakika yaptığı açıklama ile Osmangazi Köprüsündeki fiyat indirimi gece yarısı uygulanmaya başladı. Köprü hizmete girdikten sonra 89 TL olarak uygulanan otomobillerde yılbaşı gecesi 0000 itibarı ile indirimli fiyat uygulaması başladı. Osmangazi Köprüsü'nde gece yarısından başlayan indirimli fiyat sürücüleri memnun etti. Yılbaşı gecesi köprü geçişinde fiyatın indirimli olduğunu gören sürücüler hem şaşırıp hem de sevindiler. Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade ettiler.

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