(Görüntülü Haber) Osman Baydemir: Bu paket maya değil tuzun kokmuş halidir

Enver ALAS-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () HALKLARIN Demokratik Partisi(HDP)'nin İstanbul'daki "Hayır" kampanyasının tanıtımında konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, anayasa değişikliği paketini eleştirerek, "Bu paket olsa olsa demokrasinin de özgürlüğün de bir arada yaşama arzusunun fermanıdır. Bu paket, derman değil fermandır. Bu paket maya değil, tuzun kokmuş halidir. Tuzun kokmuş haline 'hayır'." diye konuştu. HDP, referanduma yönelik 'Hayır' kampanyasını İstanbul, Diyarbakır ve İzmir'de eş zamanlı düzenlendiği toplantılarla başlattı. İstanbul'daki toplantı Beşiktaş Dedeman Otel'de düzenlenirken toplantıya başta HDP Sözcüsü ve Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu olmak üzere milletvekilleri ve partililer katıldı. Parti görevlileri, salondakilere 'hayır' yazılı pankart ve flamalar dağıttı. HDP'NİN REFERANDUM ŞARKISI DİNLENDİ Salondakilere İzmir ve Diyarbakır'da yapılan konuşmalar canlı yayınla barkovizyondan izlettirildi. Ayrıca HDP'nin referandum için hazırlattığı 'Hayır' şarkısı ve klibi partililere dinletildi. ANAYASA PAKETİNE ELEŞTİRİ İstanbul'da gerçekleşen toplantıda konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir,16 Nisan'daki referandumda oylanacak anayasa paketini eleştirdi. Baydemir, "1924 Anayasası'ndan bugüne değin Kürtler, farklılıklar, zenginlikler, çeşitlilikler bu ülkenin bütün bizleri anayasalar içerisinde renklerini bulamadılar. Sorarım,12 Eylül cunta anayasasında Kürtler var mı? Aleviler var mı, özgürlükler var mı? Eşitlik ve adalet, onurlu bir gelecek var mı? Bugünün vesayet rejiminin dayatması olan bu pakette Kürtler, Aleviler varmı? Hak, adalet, eşitlik ve özgürlük var mı? Ha 1982 cunta anayasası ha AKP-MHP dayatması. Al birini vur ötekine" dedi. "BİR ARADA YAŞAMA ARZUSUNUN FERMANIDIR" Anayasaların toplumu bir arada yaşatmanın dermanı olduğuna ve müzakere ile ortak paydada buluşarak yapılması gerektiğine vurgu yapan Baydemir şunları söyledi: "Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin dayatması ile Türkiye'nin tümünün alakası olabilir mi? Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş Eş Başkanlırımızın, milletvekillerimizin içinde sözünün olmadığı, 6 milyon oy temsili olan HDP'nin sözünün renginin yansımadığı bir anayasa Türkiye'nin anayasası olabilir mi? Gazetecilerin cezavinde olduğu, yazamadığı ya da sürgünde olduğu bir zemin içinde toplumun haber alma imkanının olmadığı bir zemin içerisinde bir anayasa toplumun tümünün anayasası olabilir mi? Elbetteki hayır. Bu paket olsa olsa demokrasinin de özgürlüğün de bir arada yaşama arzusunun fermanıdır. Bu paket derman değil fermandır. Bu paket maya değil tuzun kokmuş halidir. Tuzun kokmuş haline 'hayır'..." "CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK 'ŞER'İ ŞU AN KAPIDA" Konuşmasında "Bütün Türkiyelilere çağrımızdır" diyen Osman Baydemir, "Gelin, sivil darbeyi, karşı darbeyi, OHAL'i ve kararnamelerin tamamını sandığa gömelim. Gelin, kentleri yakıp yıkan o zihniyeti sandığa gömelim. Gelin, Cumhuriyet tarihinin en büyük 'şer'i şu an kapıda; kapımıza şer dayatılmış. Bu şere bir 'hayır' çekelim. Her şerde bir hayır vardır, bu şeri 'hayır'la hayıra dönüştürelim. Bu kez 'hayır' da iyilik var ferahlık ve aydınlık var" ifadelerini kullandı. Konuşmacılardan Filiz Kerestecioğlu ise "Hiç merak etmeyin bu anayasa ile gelecek karanlığını herkes görüyor. Türkiye bugün tüm dünyadaki totaliterliğe karşı ilk 'hayır' diyen yerlerden olacak. İlk 'hayır' bu topraklardan çıkacak" diye konuştu. KERESTECİOĞLU: "TEK ADAMI VASİ İLAN ETMEK İSTİYORLAR" Kerestecioğlu şunları söyledi: "AKP, bu referandum ile 'vesayet bitecek, istikrar gelecek' diyor. Vesayet halkın yönetimde hiçbir yerde olmadığı rejimlerde olur. Bugün AKP'ye göre Sayıştay vesayet, Merkez Bankası vesayet, AKP'nin ülkeyi talan etmesinin önündeki her bürokrat her kamu uzmanı vesayet. Diledikleri, kurumsal her denetim kalksın, Meclis ortadan kalksın, yargı ortadan kalksın ve ülkeyi yalnızca 'ben yöneteyim'...İşte bunun adıdır vesayet. Ülkede tek adamı vasi ilan etmek istiyorlar. Onların 'evet' için söyleyecekleri bundan başka tek birşey yok. "HAYIR" KLİBİ İZLENDİ Programın sonunda HDP'nin referandum için hazırlattığı 'Hayır' şarkısı ve klibi partililere izlettirildi. Öte yandan İstanbul'daki toplantıya Garo Paylan, Celal Doğan, Hüda Kaya gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda HDP milletvekilli hazır bulundu.