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(Görüntülü Haber) Ortaokullu Şevval, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yaptı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 7’nci sınıf öğrencisi Şevval Karatay (13), teknoloji tasarım dersinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yaptı. Karatay, çalışmasını açık artırmayla satıp, elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlayacak. Mevlana...

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 7’nci sınıf öğrencisi Şevval Karatay (13), teknoloji tasarım dersinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yaptı. Karatay, çalışmasını açık artırmayla satıp, elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlayacak.

Mevlana Ortaokulu'nda eğitim gören, Murat ve Ayşe Karatay çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Şevval Karatay, teknoloji tasarım dersinde mimari yapılar konusunu işlerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yapmaya karar verdi. Şevval Karatay, 25 günlük çalışmanın ardından ahşap malzemeler kullanarak yaptığı maketi tamamladı. Karatay, maketini sosyal medya aracılığıyla açık arttırmayla satıp, elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlamaya karar verdi. Karatay ''Bu köprüyü 15 Temmuz gecesi yaşanan olaydan etkilenip yaptım'' dedi.

Karatay'ın çok güzel bir eser yaptığını ifade eden Mevlana Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin ''15 Temmuz, hem milletimiz açısından, hem de bizim açımızdan çok önemli bir mesele. Tarihimiz açısından da dönüm noktası. Bununla ilgili teknoloji tasarım derslerinde öğretmen arkadaşlarımız çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu etkinlikler kapsamında öğrencimiz de 15 Temmuz gecesi olan olaylardan etkilendiğinden dolayı böyle bir eser ortaya çıkarmayı düşünmüş. Bu düşüncesini bizimle paylaştı. Biz de bunu her türlü desteklediğimizi kendisine ifade ettik. Çalışmasını yapıp, bitirdiğinde çok güzel bir ürün ortaya çıktı. Çıkan ürünü tekrar değerlendirdik. Bununla ilgili de açık arttırma usulüyle ürünü satıp elde edilen geliri de Mehmetçik Vakfı veya herhangi bir şehit ailemize katkı sunmak amacıyla değerlendirmeyi düşündük. Öğrencimizi tebrik ediyoruz'' diye konuştu.

 

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