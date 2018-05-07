(Görüntülü Haber) Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri Kayseri'de sergilendi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,() Tübitak, 12. Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışması Kayseri'de yapıldı. 160 projenin sergilendiği yarışmada öğrenciler 8 farklı alanda hazırladıkları projeleri sundular. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nın bu yıl 12?si düzenlendi. Dünya Ticaret Merkezinde ziyarete açılan projelerde öğrenciler Biyoloji, Tarih, Değerler Eğitimi, Fizik,Kimya, Kodlama, Matematik, Tarih ve Türkçe alanlarında hazırladıkları projeleri sergiledi. Törende konuşma yapan TÜBİTAK Yarışmalar Grup Koordinatörü Müjdat Engin, Öğrencilerin sosyal ve eğitim hayatında karşılaştıkları ya da duydukları problemlere veya sıkıntılara özgün bir fikirle çözüm üretmelerini amaçlayan yarışmaya başvurular bu yıl geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 44 oranında arttı. Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında düzenlenen yarışmalara, bu yıl toplam 11 bin 352 proje başvurdu. Bu yıl başvuru yapan 15 bin 171 öğrencinin 8224'ü kız, 6947?si erkek öğrenci oldu. Yarışmada projelerin ön değerlendirmeleri, çeşitli üniversitelere mensup uzman akademisyenlerden oluşan bölge jürileri tarafından yapıldı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre 12 bölge merkezi ilin her birinde 80 proje, toplamda ise 960 proje bölge sergilerine katılmak üzere davet edildi. Sergi süresince bütün projeler, akademik jürilerce değerlendirildi ve ?Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödülleri alan proje sahibi öğrenci ve danışmanları belirlendi. dedi. Yapılan konuşmaların ardından 160 projenin yer aldığı araştırma projeleri ziyarete açıldı. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere anlattı.