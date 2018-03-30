(Görüntülü Haber) Ortaköy'de gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavga... 7 kişi gözaltında
ORTAKÖY'de 2 gün önce gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Ortaköy'de önceki gün sabah saatlerinde Hande Yener'in oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu'nun...
30 Mart 2018 Cuma 16:31
ORTAKÖY'de 2 gün önce gece kulübü önünde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Ortaköy'de önceki gün sabah saatlerinde Hande Yener'in oğlu DJ Çağın Kulaçoğlu'nun sahne aldığı gece kulübü önünde çıkan silahlı kavgada, Alkan Uçar Er hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Er'e ateş açan gece kulübünün güvenlik görevlisi O.K.'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda da 7 tabanca ele geçirildi. 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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