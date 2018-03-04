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(Görüntülü Haber) Ortaca açıklarında kaybolan tekne ve içindekiler bugün de arandı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 'Aquabellatrix'...

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

'Aquabellatrix' isimli, 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, 1 Mart Perşembe günü Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. İkili, bir süre sonra teknenin su aldığını ve battığını bildirerek, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara verilmeden sürdürülüyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri devam ediyor. Olayın 4'üncü gününde, 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından da karadan çalışma yapıldı. Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü sarısu mevkisinde, sabah, kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Sualtında da arama çalışması başlatıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Çalışmaların 4'üncü gününde tekneye ait bazı parçalara ulaşıldı. Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait parça bulduk. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, sualtında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah, en kısa zamanda netice alacağız" diye konuştu. 

 

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