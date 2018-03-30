(Görüntülü Haber) Orman vasfı taşıyan arazilerinin tapuları iptal edildi

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/OF (Trabzon), () - TRABZON'un Of ilçesi sakinleri, arazilerinin orman statüsüne alınıp, hazineye kaydedilerek, tapularının iptal edilmesine tepki gösterdi. Ormanı yıllardır koruduklarını belirten Saniye Yazıcı (85), "Arazilerimizde fidanlar vardı, gözümüz gibi koruduk ve kesmedik. O ağaçlar büyüdü, arazimiz elimizden alındı" dedi. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise çalışmanın yasal olduğunu belirtip, orman vasfı taşıyan arazilerin tescil edildiğini söyledi. Of'ta başlatılan kadastro çalışmaları kapsamında, orman sınırına yakın yerleşim yerlerindeki tarım arazileri, orman statüsüne alınarak, hazineye kaydedildi. Çalışmayla ilçenin Bölümlü köyünün bazı sakinlerinin hazineye kaydedilen arazilerine ait tapular iptal edildi. Tarım arazilerinde çay yetiştiren yöre sakinleri, çay cüzdan ruhsatları da iptal edilince Çaykur'a ürün veremez duruma geldi. İlçe sakinleri, yıllardır kullandıkları ağaçlıklı arazilerinin 'orman' denilerek, ellerinden alındığını belirtip, bu duruma tepki gösterdi. 'AĞAÇLARI ACIDIK, KESMEDİK, TAPUMUZ GİTTİ' Arazilerine yıllardır gözleri gibi baktıklarını anlatan yöre sakini Saniye Yazıcı, "Arazilerimizde fidanlar vardı, koruduk ve kesmedik. Hem onları koruduk hem de tarlamızdan çay hasadı yaptık. Şimdi o ağaçlar büyüdü. 'Orman' denilerek, arazimiz elimizden alındı. Tapumuz gitti. O araziler, eskiden beri bizimdi; ama tapumuzu aldılar" diye konuştu. Ahmet Faik Yazıcı (91) ise "Yıllar önce kazma ile kazarak, yaptığım tapulu arazimdeki çaylığı gelip, elimden aldılar. Ben, bu durumdan bir şey anlayamadım" dedi. 'DEVLETİN YERİNDE GÖZÜMÜZ YOK' Bölümlü Köyü Muhtarı Hikmet Yazıcı ise kadastro çalışmalarıyla çarpık çalışma yapıldığını savunup, çay arazilerinin orman vasfı kazandırılarak, tapu sahiplerinden alındığını söyledi. Muhtar Yazıcı, şöyle konuştu: "200 yıl öncesinden bugüne kadar araziler akrabalar arasında bölündü. Bu süreçte bir kısmımız ,tapusunu alabilirken, bir kısım ise tapularını alamadı. Bu durum, tapu alamayan aileler için sorunlara yol açtı. Yeniden arazi bölünmelerine sebep oldu. Tapularını alan insanlar yerlerini vermek istemiyor. Yerleri ormana gidenlerde 'Tapusu olan arazilerde bizim de hakkımız var' diyor. Aile içerisinde problemler yaşanmaya başladı. Bu süreç çok sıkıntı yaratıyor. Mağduriyet tapulu yerlerimizin yanlış kadastro çalışması ile beraber ormana gitmesidir. Devletin yerinde hiçbirimizin gözü yoktur. Bizim dedelerimizden kalan tapulu arazilerimiz yanlış çalışma ile ellerimizden alındı. Tek sıkıntımız budur." 'ÇALIŞMA YASALARA UYGUN' Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yasalara uygun çalışma yapılarak, orman vasfı taşıyan arazilerin tescil edildiğini belirtti. Yetkililer, kararlara itiraz edenlerin, yargıya başvurması gerektiğini söyledi.