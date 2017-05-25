(Görüntülü Haber) Orhaneli ilçesinde parası olmayanlara bu hizmetler bedava

Faruk KAHRAMAN/ORHANELİ (Bursa), () - BURSA’nın Orhaneli İlçesinde parası olmayanlar belediyenin konaklama, çamaşırhane, hamam ve tuvalet hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Orhaneli Belediyesi ilçedeki 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan 24 yatak kapasiteli otelde parası olmayanları ücretsiz ağırlıyor. Yoksul vatandaşlar belediyenin hizmeti olan çamaşırhane, hamam, hastane servisi, internet ve tuvaleti bedava kullanıyor. Belediye bünyesindeki tesislerden ise sadece yoksul olan ilçe halkı ve ilçeye dışarıdan gelip de parası olmayanlar yararlanıyor. Hizmetler hakkında bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı AK Partili İrfan Tatlıoğlu, “İlçemizde yoksul olan ve ilçeye dışarıdan gelen ancak parası olmayanlar, bu hizmetlerimizden bedava yararlanıyor. Misafirhanede konaklamak ücretsiz. Parası olmayanlara hamamda yıkanmak ücretsiz. Çamaşırhanede ihtiyacı olanların çamaşırları bedava yıkanıyor. Ayrıca ücretsiz internet servisi yapıyoruz. Hasta olup hastaneye gitmek isteyenlere ücretsiz hastane servisimiz var. Tuvaletlerimizin hiç birinden para alınmıyor” dedi. Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde 2016 ranaklarına göre 19 bin 656 kişinin yaşadığı belirtildi.