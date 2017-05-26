(Görüntülü Haber) Orhaneli Belediye Başkanı Tatlıoğlu: ilçemde 500 milyar dolarlık maden rezervini yer üstüne çıkarmalıyız

Faruk KAHRAMAN/BURSA ()-BURSA'nın Orhaneli İlçe Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ilçesinde 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık maden rezervi bulunduğunu belirtip, "bunu söyleyince, Türkiye'nin her tarafından ses geliyor. En yukarı yerden en aşağı yere kadar ses geliyor diyor ki 'belediye başkanı dikkat çekmek için afaki şey söylüyor' Şunu net olarak söylüyorum bu madenin yer üstüne çıkması için işadamlarının teşvik edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu görev yaptığı 13 yıl içersinde verdiği hizmetleri düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Toplantıda, Orhaneli'nin sanayileşmeden hak ettiği payı almadığını söyleyen Tatlıoğlu ilçesinde Türkiye'ye 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık maden rezervi olduğu görüşünü tekrarladı. Bunun yer üstüne çıkartılması için işadamlarının teşvik edilmesini isteyen Tatlıoğlu, "ben bunu söyleyince Türkiye'nin her tarafından ses geliyor. En yukarı yerden en aşağı yere kadar ses geliyor. 'Belediye başkanı dikkat çekmek için afaki şey söylüyor'diyorlar. Kimileri başka şeyler söylüyorlar. Şunu çok net açıklıyorum. Benim yöremde 500 milyar dolarlık rezerv var . Tam 900 yıl yetecek rezerv var: Bunların yeryüzüne çıkmak için iş adamları teşvik kapsamına alınmalı: Madene teşvik verilmeli. Yerin altında durduğu sürece bu değerin bize hiç bir faydası yok. Alanları daha önce çevirmiş ve madenlerini işletmeyen insanların ruhsatları iptal edilmeli. İşletmeyi yapabilecek insanlara verilmeli buralar. Bunun yöntemini devletimiz bulmalı. Birisi çevirmiş maden sahasını 30 seneden beri gelmiyor . Gelmeyen bir maden sahasına başka birisi gelipte işletmecilik yapamıyor. Ben 2006 yılından beri madene teşvik olsun diye çırpınıyorum. Meclis maden komisyonu geldi buralara incelemeler yaptı. Şu ana kadar sonuç almadık ama aklın yolu bir bu zenginliği yerin üstüne çıkartmak lazım. Ülkeyi dünya ülkeleri arasında yarışa sokacaksak bu tür zenginlikleri çıkartmak lazım. Çıkarırken asla doğaya zarar vermemek gerekiyor." şeklinde konuştu.