(Görüntülü Haber) Orhan Gencebay: “Bedelsiz yapılan her alım sanata zarar veriyor”

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay, sanat ve sanatçı haklarının konuşulduğu panelde üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Sanatçıların en önemli sorunlarından biri olan eserlerin ücretsiz yollarla elde edilmesi konusuna dikkat çeken Gencebay, “Bedelsiz yapılan her alım sanata zarar veriyor” dedi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İZÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı programda Gencebay, müzik hayatındaki tecrübelerini ve sanatçı hakları konusundaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Gencebay, etkinliğin sonunda öğrencilere bir saz dinletisi sundu. “TELİF HAKKI KONUSUNDA YENİ YASA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR” Etkinliğin ardından ’ya konuşan Orhan Gencebay telif hakları konusunda yeni bir yasa çalışması yaptıklarını belirtti. Ekipler halinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Gencebay, “Telif hakkı bilinci gittikçe gelişiyor. Henüz istediğimiz yerde değiliz ama yakın zamanda daha iyi olacağız. Yeni bir yasa üzerinde çalışıyoruz, devletimiz de bu konuda bize destek veriyor. Yasamız Avrupa Birliği müktesebatına daha uygun bir hale gelecek. Geçtiğimiz aylarda tüm sanat kurumlarıyla beraber bahsettiğim yasa için bir çalıştay yaptık. Umuyoruz ki daha gelişmiş bir yasamız olacak. On binlerce sanatçımız daha iyi korunacak ve daha iyi yaşayacak, sanatımız daha fazla gelişecek. Buna şiddetle ihtiyacımız var” diye konuştu. Telif haklarının ne olduğunu insanlara anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Gencebay, “Telif hakkı bir insan hakkıdır. İnsanların bu hakları bilmeleri ve sanat ürünlerini alırken onların bedelini ödemeleri çok önemli. Bedelsiz yapılan her alım sanata büyük zarar veriyor. Eserlerin karşılıklarının verilerek alınması hem sanatın oluşmasını sağlarken büyük emek harcayan kişi için hem de sanatın asimile olmaması için gerekiyor” ifadelerinde bulundu. YENİ ALBÜM YOLDA Yakın zamanda yeni albümü için çalışmalara başlayacağının müjdesini de veren Gencebay, “İnşallah gönül dostlarının seveceği tarzda bir albüm olacak. Onlara bu albümü gururla sunmaya çalışacağım. Henüz stüdyoya girmedim ama yakın zamanda çalışmalara başlayacağım” dedi.