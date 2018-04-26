(Görüntülü Haber) Orgeneral Çetin:Hendek operasyonu devlete baş kaldıran eşkiyanın sonu olmuştur
26 Nisan 2018 Perşembe 21:45
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